«Проворонили» покушение на Трампа: глава Секретной службы США подала в отставку

Глава Секретной службы США Читл подала в отставку после покушения на Трампа
Фото: www.globallookpress.com / Annabelle Gordon - CNP
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
При этом сразу после покушения Кимберли Читл взяла ответственность на себя.
Глава Секретной службы США Кимберли Читл подала в отставку. Об этом сообщает CNBC.
Подробности отставки чиновницы пока неизвестны, однако совершенно очевидно, что это решение было принято после провала ведомства при покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа.
Ранее Читл взяла на себя всю ответственность за произошедшее. По ее словам, охрана должна была отреагировать на сообщения о стрелявшем и не позволить Трампу выйти на сцену.
При этом по информации ABC News, силовиков предупредили о «подозрительном мужчине на крыше» за 20 минут до того, как раздался первый выстрел.
Дональд Трамп 13 июля выступал на предвыборном митинге в Пенсильвании. Политик вовремя успел повернуть голову — именно в этот момент в него летела пуля, которая задела только ухо Трампа. Снайперские пули угодили в сторонников кандидата в президенты: двое из них были ранены, один убит.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Трамп назвал выход из президентской гонки Джо Байдена государственным переворотом.
- 23 июл
- «Напоминает переворот»: почему американцы подозревают, что Байдена нет в живых
- 23 июл
- «Это плохое сочетание»: Дональд Трамп двумя словами описал Камалу Харрис
- 23 июл
- «Начнут топить каждого»: прогноз Таро на результат выборов президента США
- 23 июл
- «Он зол»: в Германии считают, что Байден может нанести ядерный удар по России
- 23 июл
- «Шекспировская драма»: на Западе назвали «победителя дня» событий в США
- 23 июл
- Демпартию колбасит: Харрис уже набрала достаточно голосов для выдвижения
- 23 июл
- «Тупость»: хоккеист Овечкин высказался о покушении на Дональда Трампа
- 23 июл
- «Черный лебедь»: украинский депутат раскрыл, чем обернется уход Байдена для ВСУ
- 23 июл
- Смешинка попала: Харрис неожиданным образом отреагировала на голос Байдена
- 23 июл
- Вцепятся в глотку? Кто помешает Камале Харрис в выдвижении кандидатом в президенты США
Читайте также
38%
-0.48 95.46
-0.30
Нашли ошибку?