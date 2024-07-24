Инфополе боя: ВС РФ получат комплекс мониторинга оперативной обстановки

Эфирная новость 55 0

ВС РФ получат комплекс мониторинга оперативной обстановки

Фото, видео: Дмитрий Ягодкин / ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Спецоперация

Спецприложение обеспечит бойцам и командирам всестороннее представление о ситуации в районе боевых действий.

Российская армия получит мобильное приложение для цифрового управления войсками и контроля поля боя. Как пишут «Известия», программа получила название "Комплекс повышения осведомленности". Ее можно установить на планшет или ноутбук с операционной системой Android, а в будущем и российской «Аврора».

Боец с приложением сможет не только видеть расположение своих сил или подразделений противника, но и наносить координаты целей, просить поддержку у артиллерии или авиации, а также сообщить о ранении и передать свое местоположение для эвакуации.

Кроме того, военные получат возможность напрямую общаться друг с другом в специальных чатах. Внедрение системы в войсках позволит значительно ускорить процесс передачи информации и принятия решений.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Тема:
Спецоперация
24 июл
Навигация, программы, технологии: как работает секретная мастерская дронов ВС РФ
24 июл
Без расчета на искренность: в МИД России оценили слова Зеленского о завершении конфликта
24 июл
Огневой удар «Солнцепеком» по технике ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
24 июл
Российские Су-25 ударили по подразделениям ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
24 июл
«Должны закончить»: Зеленский сделал неожиданное заявление о конфликте на Украине
23 июл
Трехступенчатая защита: российские войска применяют новую тактику на сватовском направлении
23 июл
«Кость в горле НАТО»: как «Искандер-М» уничтожил под Харьковом полсотни боевиков
23 июл
Расчет «Искандера» ликвидировал около 50 западных инструкторов под Харьковом
23 июл
Российская армия освободила населенный пункт Ивано-Дарьевка в ДНР
23 июл
«Зашли красиво!» — работа российских штурмовиков на мотоциклах на южнодонецком фронте
+25° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 37%
87.30
-0.48 95.46
-0.30
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:00
Подрыв машины во дворе на севере Москвы: главное к этому часу
11:52
«Филя, возьмешь мелочью?» — Успенская обратилась к Киркорову после решения суда
11:41
Осенний призыв: кто может получить IT-отсрочку от срочной службы
11:35
Французские спецслужбы заявили, что поймали российского шпиона
11:17
«Каша во рту»: главный невролог Минздрава назвал три основных симптома инсульта
11:14
«Даст отмашку»: на какой страшный шаг способна пойти Камала Харрис

Сейчас читают

Покушение на Трампа и «теория Заговора»
Российские Су-25 ударили по подразделениям ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
«Смерть бабушки, травля продюсера, панические атаки»: Глюкоза объяснила странное поведение на концерте
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака