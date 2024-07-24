Инфополе боя: ВС РФ получат комплекс мониторинга оперативной обстановки
ВС РФ получат комплекс мониторинга оперативной обстановки
Фото, видео: Дмитрий Ягодкин / ТАСС; 5-tv.ru
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Спецприложение обеспечит бойцам и командирам всестороннее представление о ситуации в районе боевых действий.
Российская армия получит мобильное приложение для цифрового управления войсками и контроля поля боя. Как пишут «Известия», программа получила название "Комплекс повышения осведомленности". Ее можно установить на планшет или ноутбук с операционной системой Android, а в будущем и российской «Аврора».
Боец с приложением сможет не только видеть расположение своих сил или подразделений противника, но и наносить координаты целей, просить поддержку у артиллерии или авиации, а также сообщить о ранении и передать свое местоположение для эвакуации.
Кроме того, военные получат возможность напрямую общаться друг с другом в специальных чатах. Внедрение системы в войсках позволит значительно ускорить процесс передачи информации и принятия решений.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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