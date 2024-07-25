Жуки, протесты и чучело: как жители США встретили премьера Израиля
В США тысячи людей вышли на протесты из-за приезда премьера Израиля Нетаньяху
Фото, видео: www.globallookpress.com / Luis Soto; 5-tv.ru
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Биньямин Нетаньяху находится с официальным визитом в Вашингтоне.
Приезд израильского премьера в США вызвал гнев американцев. На улицы вышли тысячи демонстрантов, выражая несогласие с политикой Биньямина Нетаньяху в отношении Палестины.
Участники собрались у здания конгресса и требовали прекратить войну в секторе Газа. Для их разгона полиция применила перцовый газ. До этого пропалестинские активисты запустили червей и жуков в отель, где остановился премьер, а также сожгли его чучело.
Свое неприятие выразили не только обычные граждане. На выступление Нетаньяху в конгрессе не пришла почти половина представителей демократов. Судя по всему, американская общественность не готова к главному предложению министра — объединить военные силы США с Израилем против Ирана. Эту альтернативу НАТО на Ближнем Востоке он предложил назвать «Альянсом Авраама».
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, почему в ООН проигнорировали удар Израиля по беженцам в Газе.
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