Жуки, протесты и чучело: как жители США встретили премьера Израиля

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В США тысячи людей вышли на протесты из-за приезда премьера Израиля Нетаньяху

Фото, видео: www.globallookpress.com / Luis Soto; 5-tv.ru

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Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

Биньямин Нетаньяху находится с официальным визитом в Вашингтоне.

Приезд израильского премьера в США вызвал гнев американцев. На улицы вышли тысячи демонстрантов, выражая несогласие с политикой Биньямина Нетаньяху в отношении Палестины.

Участники собрались у здания конгресса и требовали прекратить войну в секторе Газа. Для их разгона полиция применила перцовый газ. До этого пропалестинские активисты запустили червей и жуков в отель, где остановился премьер, а также сожгли его чучело.

Свое неприятие выразили не только обычные граждане. На выступление Нетаньяху в конгрессе не пришла почти половина представителей демократов. Судя по всему, американская общественность не готова к главному предложению министра — объединить военные силы США с Израилем против Ирана. Эту альтернативу НАТО на Ближнем Востоке он предложил назвать «Альянсом Авраама».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, почему в ООН проигнорировали удар Израиля по беженцам в Газе.

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