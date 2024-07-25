«Это гарантировано»: почему поддержка США не повлияет на ход конфликта на Украине

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева Эксклюзив 95 0

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: поддержка США ничего не изменит для Украины

Фото, видео: Alex Brandon / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
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Экс-аналитик ЦРУ оценил «ужасную» речь Байдена в Овальном кабинете.

Поддержка Украины со стороны США никак не повлияет на ситуацию в Киеве. Об этом 5-tv.ru сообщил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

«Поддержка США сейчас ничего не меняет для Украины. Если Дональд Трамп будет избран, конфликт на Украине закончится. Это гарантировано. Обещания Байдена о его дальнейшей поддержке так же надежны, как и его обещания, что он собирается баллотироваться и будет кандидатом в ноябре», — считает Джонсон.

Эксперт обратил внимание на то, что нынешний президент США Джо Байден не назвал ни одой причины своего ухода из гонки. Его речь на выступлении в Овальном кабинете была ужасна и чувствовалось, что он очень слаб.

«Глядя на экран, можно было заметить, что он (Байден — Прим.ред.) слаб, едва держится на ногах и физически не в состоянии продолжать работу», — добавил Джонсон, сравнивая выступления президента Штатов с выступлением бывшего лидера РФ Бориса Ельцина, когда он уходил в отставку.

По его мнению, речь Ельцина была лучше.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Байден раскрыл, почему отказался от второго срока.

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