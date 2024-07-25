«Что привело его к власти?» — в США и Британии готовят замену Зеленскому

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 58 0

ЕR: спецслужбы США и Британии планируют заменить Владимира Зеленского

«Что привело его к власти?» — в США и Британии готовят замену Зеленскому

Фото: Reuters / Jeff Overs

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Тема:
Спецоперация

Почему на Западе недовольны действиями главы киевского режима?

Спецслужбы США и Британии уже несколько месяцев готовят замену президенту* Украине Владимиру Зеленскому. Об этом пишет Eurasiareview.

«На украинского президента будет оказано давление, чтобы он назначил выборы, добровольно отказался от власти, или он испытает то, что привело его к власти, переворот в стиле Майдана», — говорится в материале.

Аналитики полагают, что Зеленский уже не сможет достичь никаких успехов ни на фронте, ни в политической плоскости. Поэтому власти главных западных «партнеров» Украины — США и Британии — продумывают сценарии для замены главы киевского режима. Причем, этот процесс идет при непосредственном участии ЦРУ и Ми-6 уже несколько месяцев.

Не менее важным фактором, влияющим на замену действующего украинского лидера, стала и его «самовольность». Речь о том, что Зеленский отходит от плана, выдвинутого США, принимая некоторые непопулярные решения без оглядки на мнение Вашингтона.

Ранее 5-tv.ru писал, что в МИД России оценили слова Владимира Зеленского о завершении конфликта с Россией на Украине.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.

Тема:
Спецоперация
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