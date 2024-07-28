Нефтебаза горит в Курской области после атаки украинских дронов
Целями ВСУ стали и другие объекты — на жилой дом с дрона было сброшено взрывное устройство. Что известно к этому часу?
Фото: Telegram / Официальный телеграм-канал врио губернатора Курской области / gubernator_46
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Возгорание на нефтебазе произошло в Курской области после атаки беспилотника армии Украины. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов в Telegram-канале.
«Сегодня ночью украинские беспилотники атаковали нефтебазу в Курском районе. Загорелись три резервуара с топливом», — написал он.
В результате происшествия никто из местных жителей и работников нефтебазы не пострадал.
К настоящему моменту возгорание удалось ликвидироваться на одном резервуаре, а тушение на остальных продолжается. Для борьбы с огнем задействованы 82 специалиста и 32 единицы техники.
Кроме того, Смирнов сообщил об уничтожении силами противовоздушной обороны (ПВО) двух украинских беспилотников. Произошло это в ночь на 28 июля. В результате падения обломков дрона в поселке Медвенка Медвенского района возник пожар. Его оперативно потушили, никто не пострадал.
Также в городе Судже с дрона ВСУ было сброшено взрывное устройство на жилой дом. Из-за атаки пострадали местная жительница, ее госпитализировали, в больнице женщина получила медпомощь.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что десантники «Ланцетами» уничтожили М-777 и склад боеприпасов ВСУ на правобережье Днепра. Минобороны показало видео, как бойцы громят технику противника в Херсонской области.
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