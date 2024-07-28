Десантники «Ланцетами» уничтожили М-777 и склад боеприпасов ВСУ на правобережье Днепра

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Евгения Романова
Евгения Романова 146 0

ВС РФ уничтожили гаубицу М-777 и склад боеприпасов ВСУ на правом берегу Днепра

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Астрахань; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Минобороны показало видео, как бойцы громят технику противника в Херсонской области.

Подразделения беспилотной авиации Воздушно-десантных войск (ВДВ) России уничтожили гаубицу М-777 и склад с боеприпасами армии Украины на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, российские бойцы запустили барражирующие боеприпасы «Ланцет», которые преодолели линию боевого соприкосновения, проходящую по руслу реки. Параллельно оператор разведывательного дрона Zala приступил к своей работе. Он выявил цели — гаубицу М-777 и склад. После этого «Ланцеты» подлетели к целям, захватили и поразили их.

«После прямого попадания полевой склад боеприпасов был уничтожен, а гаубица была выведена из строя», — говорится в сообщении.

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Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории.

Ранее 5-tv.ru писал, что губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал Днепр границей между жизнью и смертью для ВСУ. Тела погибших украинских боевиков каждый день находят в этой реке.

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