«Как землетрясение»: дочь пассажирки перевернувшегося поезда описала обстановку

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова Эксклюзив 32 0

Пассажиров перевернувшегося поезда под Волгоградом эвакуируют

Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru

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Тема:
Крушение поезда под Волгоградом

Пострадавших размещают в ближайших безопасных местах.

Дочь пассажирки сошедшего с рельсов под Волгоградом пассажирского поезда в понедельник, 29 июля, Екатерина Кравцова поделилась деталями происшествия. Об этом она рассказала в эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru.

Женщина во время столкновения отошла переодеться в туалет. Со слов Екатерины,  ее маме сначала показалось, что началось землетрясение. Ей удалось открыть окно в туалете и выбраться наружу. 

«Мама жива, все в порядке. На данный момент, я как поняла, их разместили где-то в кинотеатре что ли, я не поняла. Она говорит, пока куда-то туда отвезли. Мы сами пока в шоке, ничего понять не можем», — рассказала Екатерина.

Восемь вагонов пассажирского поезда сошли с рельсов днем 29 июля на перегоне Гремячая — Котельниково в Волгоградской области. Движение поездов на участке приостановлено. Известно, что в поезде находилось 812 человек. Как сообщили в РЖД, причиной инцидента стало столкновение состава с грузовиком КАМАЗ.

Ранее 5-tv.ru писал, что в РЖД обвинили водителя КАМАЗа в сходе поезда под Волгоградом.

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