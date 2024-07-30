Российские артиллеристы уничтожили опорные пункты ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Опубликовано видео, как российские артиллеристы уничтожили опорные пункты ВСУ
Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Наши бойцы продолжают успешное наступление в зоне проведения спецоперации.
Артиллерийские расчеты систем «Ураган» группировки войск «Север» уничтожили пункты временной дислокации и огневые средства ВСУ. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) смотрите в материале 5-tv.ru.
Выявить цель артиллеристам помогла воздушная разведка.
«Машина ни разу не подводила, всегда спасала нас. Вообще РСЗО — такая „сладкая“ цель для „птичек“ противника. Охотятся часто. Поэтому выезжаем с прикрытием: купола с собой, и лишние глаза не бывают — смотрим в небо, оберегаемся. Реагировать приходится быстро. … Бьем сильно, бьем конкретно. Врагу хорошо не будет…» — рассказал боец расчета с позывным «Шатун».
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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