На Украине требуют запретить Нетребко выступать в Европе

Российской и австрийской оперной певице Анне Нетребко нужно запретить выступать на европейских сценах, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак в своем Telegram-канале.

«Нетребко не должна выступать в Европе. Единственное место для нее и ей подобным сейчас — опера в Москве. Призываю всех причастных и наших союзников отреагировать», — считает политик.

Таким образом, Ермак прокомментировал предстоящее выступление певицы на сцене римской оперы с постановкой «Тоска» Джакомо Пуччини.

Кроме того, ранее стало известно, что Анна Нетребко впервые с 2019 года выступит в США. Ее концерт состоится 3 февраля 2025 года во Флориде на площадке Palm Beach Opera. Об этом сообщается на сайте организаторов мероприятия.

В публикации отметили, что артистка выступит совместно с пианистом Анхелем Родригесом.

«Насладитесь элегантным ужином и кампанией международно признанной сопрано Анны Нетребко, которая вместе с пианистом Анхелем Родригесом представит сольную программу на площадке Palm Beach Opera», — написали организаторы.

Российская оперная певица в последний раз выступала в США в 2019 году на сцене нью-йоркской «Метрополитен-пера», исполняя оперу «Макбет» Джузеппе Верди. Однако в 2022 году руководство площадки объявило о прекращении сотрудничества с Нетребко, мотивировав это ее отказом публично осудить проведение спецоперации по защите Донбасса.

Певица подала в суд, требуя компенсации. Вслед за «Метрополитен-опера» отношения с Нетребко разорвала и Баварская государственная опера.

В ответ на сложившуюся ситуацию представитель певицы заявил о ее решении взять паузу в концертной деятельности. Позже Нетребко сама объявила в социальных сетях о возобновлении выступлений и стала появляться на европейской сцене. Она также подчеркивала, что не состоит в каких-либо политических партиях и не поддерживает политику РФ.

В сентябре 2023 года она выступила в «Берлинской опере», а в декабре открыла сезон миланского театра «Ла Скала» с оперой Джузеппе Верди «Дон Карлос».

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