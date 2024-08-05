Лаборатория в подвале: как ВС РФ изучают захваченные украинские беспилотники

На линии фронта российские бойцы создают небольшие лаборатории, где изучают захваченные беспилотники ВСУ. Так, десантники 98-й дивизии ВДВ внимательно анализируют техническое оснащение вражеских дронов. Это позволяет получить ценную информацию не только о самом БПЛА, но и о том, откуда и кем он был запущен. Военный корреспондент «Известий» Денис Кулага узнал, как это происходит.

Утренний Артемовск встречает обожженными стенами некогда жилых многоэтажек. В подвале одного из таких домов бойцы «Южной» группировки войск ведут последние приготовления по запуску новейшей разработки отечественных конструкторов FPV-дронов самолетного типа «Молния».

Мощность двигателя и сама конструкция позволяет нести на себе заряд до семи килограммов, что в разы больше, чем может обычный дрон-камикадзе

За работой — разведчики уже ставшего легендарным отряда «Горца». Оператор направляет БПЛА в лесополосу в окрестностях Часов Яра, где противник настойчиво удерживает свои позиции

От подобных ударов укрыться невозможно. Военные ВС РФ постепенно перехватывают инициативу в борьбе за воздух. Бойцы 98-й дивизии ВДВ создают небольшие лаборатории для оперативного изучения захваченных дронов. А в этой работе, как оказалось, важны все мелочи.

«Например, по проценту, на который израсходовалась батарея, можно примерно определить исходя из конструкции самого дрона, сколько километров и какое расстояние пролетел сам дрон. Антенна может много рассказать, если есть правильное оборудование. Оборудование называется спектр анализатор. Проверяет, что это за антенна, на какие диапазоны частот она рассчитана, длина волны и прочее», — объясняет боец ВС РФ.

Отсюда полученные данные передают передовым отрядам, чтобы выбить вражеский пункт управления БПЛА. Здесь же регулярно готовят новый взвод операторов дронов разного назначения.

Темпы ускоряют во всем, даже в тыловом обслуживании. Здесь все мелкие бытовые проблемы, которые отнимали много времени, теперь решаются быстрее, чем даже на гражданке. Это касается всего — от жилищно-бытовых вопросов до кухни. Так, в подразделении ВДВ стоят две посудомоечные машины.

В сторону удобства в армии сейчас направлены все усилия, от таких мелочей как бытовая техника до главной ударной — в виде беспилотников, позволяющих выбивать противника из крупных опорных пунктов, не рискуя при этом лишний раз пехотой.