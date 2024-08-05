Два склада и до 620 боевиков ВСУ: успехи «Южной» группировки в ДНР за сутки

Киевский режим понес существенные потери в живой силе и технике.

Бойцы «Южной» группировки российских войск за сутки улучшили тактическое положение в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России в сводке о ситуации в зоне спецоперации на Украине за сутки.

«Подразделения „Южной“ группировки войск улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 28-й, 54-й механизированных, 72-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Предтечино, Трудовое, Часов Яр, Константиновка, Катериновка и Верхнекаменское Донецкой народной республики. Отражена контратака формирования 5-й штурмовой бригады ВСУ», — говорится в сообщении.

В Минобороны России отметили, что в результате киевский режим лишился до 620 боевиков, трех боевых бронированных машин, 11 автомобилей, гаубицы М777, четырех орудий М119 и орудия L-119. Кроме того, российские военные уничтожили два украинских склада боеприпасов и станцию радиоэлектронной борьбы «Нота».

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные полностью освободили населенный пункт Новоселовка Первая в ДНР.