На угледарском направлении позиции ВСУ штурмует по-настоящему уникальный экипаж. Подчиненные понимают командира с полуслова, потому что приходятся ему племянниками.

Как на фронте появился семейный танк и что прошли на передовой родственники, рассказал корреспондент «Известий» Станислав Григорьев.

Снаряд дослан в пушку, но командир решает подождать. Его слово здесь закон не только потому, что он выше по званию. Наводчик и механик-водитель — его племянники.

На фронт всей семьей — почему нет? Оказывается, в российской армии предусмотрена такая возможность, когда в одном подразделении служат братья, племянники и люди с другими степенями родства.

Одна из таких военных династий — танкисты штурмового подразделения группировки «Восток» из Забайкалья. Они действуют на угледарском участке южнодонецкого направления.

Собрались вечером за столом и решили пойти на контракт в армию — вспоминает, как все начиналось, командир танка с позывным «Токио». Его младшие племянники вместо срочной службы сразу вступили в долговременные отношения с ВС РФ, а дядя понял, что он за них в ответе.

«Все равно неприятно было бы дома сидеть, зная, что младшие здесь находятся, а ты дома отсиживаешься. Совесть не позволила», — рассказывает командир танка с позывным «Токио».

Командование пошло навстречу желанию родственников быть не только в одной роте, но и в одном танке. С той поры они — всегда вместе! Уже и горели в танке, и выходили из-под обстрела, получив повреждение.

«Когда нас подбили, механик-водитель, то бишь я, отъехал, чтобы пропустить колонну, и вылез. Наводчик застопорил башню, чтобы она меня не задавила в этот момент. И прикрывали воздух, пока командир танка раскручивал средства связи», — говорит механик-водитель танка с позывным «Старина».

«Токио» после этого три месяца пробыл в госпитале, а после этого — опять на фронт. Их новая машина оснащена по последнему слову военной техник: есть и экраны от дронов, и специальные сетки. В них беспилотники-камикадзе иногда запутываются, словно мухи.

«По приезду домой сразу осматриваем танк, чтобы ничего не было лишнего. Потому что были случаи, что дрон скидывает, она на масксети виснет и не взрывается. Соответственно, вызывали саперов неоднократно», — рассказывает «Токио».

Времени на переднем крае они провели уже так много, что каждый новый бой их уже не страшит, а скорее, волнует. Хотя первый не полигонный выезд в сторону противника командир запомнил на всю жизнь.