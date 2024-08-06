Военная династия: братья-танкисты и их дядя-командир воюют на южнодонецком направлении

Эфирная новость 31 0

Родные люди вместе решили отправиться на передовую и подписали контракт с ВС РФ.

Фото, видео: Река Александр / ТАСС; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

На угледарском направлении позиции ВСУ штурмует по-настоящему уникальный экипаж. Подчиненные понимают командира с полуслова, потому что приходятся ему племянниками.

Как на фронте появился семейный танк и что прошли на передовой родственники, рассказал корреспондент «Известий» Станислав Григорьев.

Снаряд дослан в пушку, но командир решает подождать. Его слово здесь закон не только потому, что он выше по званию. Наводчик и механик-водитель — его племянники.

На фронт всей семьей — почему нет? Оказывается, в российской армии предусмотрена такая возможность, когда в одном подразделении служат братья, племянники и люди с другими степенями родства.

Одна из таких военных династий — танкисты штурмового подразделения группировки «Восток» из Забайкалья. Они действуют на угледарском участке южнодонецкого направления.

Собрались вечером за столом и решили пойти на контракт в армию — вспоминает, как все начиналось, командир танка с позывным «Токио». Его младшие племянники вместо срочной службы сразу вступили в долговременные отношения с ВС РФ, а дядя понял, что он за них в ответе.

«Все равно неприятно было бы дома сидеть, зная, что младшие здесь находятся, а ты дома отсиживаешься. Совесть не позволила», — рассказывает командир танка с позывным «Токио».

Командование пошло навстречу желанию родственников быть не только в одной роте, но и в одном танке. С той поры они — всегда вместе! Уже и горели в танке, и выходили из-под обстрела, получив повреждение.

«Когда нас подбили, механик-водитель, то бишь я, отъехал, чтобы пропустить колонну, и вылез. Наводчик застопорил башню, чтобы она меня не задавила в этот момент. И прикрывали воздух, пока командир танка раскручивал средства связи», — говорит механик-водитель танка с позывным «Старина».

«Токио» после этого три месяца пробыл в госпитале, а после этого — опять на фронт. Их новая машина оснащена по последнему слову военной техник: есть и экраны от дронов, и специальные сетки. В них беспилотники-камикадзе иногда запутываются, словно мухи.

«По приезду домой сразу осматриваем танк, чтобы ничего не было лишнего. Потому что были случаи, что дрон скидывает, она на масксети виснет и не взрывается. Соответственно, вызывали саперов неоднократно», — рассказывает «Токио».

Времени на переднем крае они провели уже так много, что каждый новый бой их уже не страшит, а скорее, волнует. Хотя первый не полигонный выезд в сторону противника командир запомнил на всю жизнь.

Тема:
Спецоперация
6 авг
Шойгу: Украина потеряла 115 тысяч боевиков, отказавшись от предложения Путина
6 авг
«Уже в этом году»: Зеленский опять заговорил о завершении конфликта на Украине
6 авг
Мирный житель погиб в результате атаки дрона ВСУ в Белгородской области
6 авг
Российские военные не допустили прорыва боевиков ВСУ в Курскую область
6 авг
Сложил оружие: операторы БПЛА довели сдавшегося боевика ВСУ до позиций РФ
6 авг
«Нет четкой повестки»: в России назвали условия участия в саммите по Украине
6 авг
Склады с боевой техникой ВСУ накрыли «Грады». Лучшее видео из зоны СВО
6 авг
Российские Ка-52 нанесли удар по подразделениям ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
5 авг
«Самые лучшие специалисты»: Путин об участии жен бойцов СВО в их реабилитации
5 авг
Форум «Рубеж» Молодежного крыла Народного фронта стартовал под Воронежем
+24° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 48%
84.95
-0.75 93.04
0.21
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:58
Шойгу: Украина потеряла 115 тысяч боевиков, отказавшись от предложения Путина
12:46
Льготная ипотека и аварийное жилье: главные поручения Путина по итогам Госсовета
12:35
Военная династия: братья-танкисты и их дядя-командир воюют на южнодонецком направлении
12:21
«Идеальный муж»: Александр Петров главный поклонник соцсети молодой жены
12:10
«Жизнь восстанавливается»: россиянка об обстановке в Бангладеш после беспорядков
12:09
Взрыв прогремел в жилом доме на западе Москвы

Сейчас читают

Ярмарка тщеславия на могиле, мертвые цветы, запрет оборачиваться: священник назвал кладбищенские приметы, в которые лучше не верить
Любовь Успенская «слила» прессе компромат на Киркорова: факты такие жуткие, что их даже не стали публиковать
Верник о своей новой книге про Плисецкую: «Почувствовал в ней другого человека»
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака