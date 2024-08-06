Сложил оружие: операторы БПЛА довели сдавшегося боевика ВСУ до позиций РФ
МО: крымские десантники сопроводили сдавшего боевика ВСУ с помощью дрона до РФ
Фото: Полегенько Александр / ТАСС
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Националист получил контузию во время попадания боеприпаса по блиндажу.
Операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) гвардейского десантно-штурмового полка из Феодосии вывели с помощью дрона сдавшегося боевика ВСУ. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на опубликованные кадры Минобороны РФ.
Сдача в плен произошла в ходе боев у населенного пункта Вербовое, тогда боевик ВСУ получил контузию после сброса боеприпаса в блиндаж. Именно там он прятался от российской артиллерии и ударных дронов крымских десантников, однако это его не уберегло.
Националист после сброса боеприпаса оказался обескуражен, он спешно сложил оружие и вышел из укрытия с поднятыми руками. Боевик жестами попросил оператора российского дрона не сбрасывать на него боеприпас в виде ВОГ-25.
Расчет БПЛА гвардейцев десантно-штурмового Донского казачьего полка ВДВ в итоге принял решение сопроводить сдавшегося в плен боевика до позиций РФ. Утверждается, что там украинского националиста и приняли российские подразделения закрепления.
Ранее 5-tv.ru писал о не менее необычном случае сдачи в плен украинского националиста. Так, в конце мая боевик ВСУ решил угнать танк у своих – на нем он «переехал» на сторону ВС РФ.
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