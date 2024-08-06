Мирный житель погиб в результате атаки дрона ВСУ в Белгородской области

Украинские боевики направили беспилотник на гражданский автомобиль.
Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov
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Дрон украинских боевиков атаковал машину в Белгородской области, мирный житель погиб. Об этом в личном Telegram-канале рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.
«К огромному горю, погиб один мирный житель», — сообщил глава региона.
Гладков подчеркнул, что беспилотник ВСУ целенаправленно атаковал движущийся автомобиль в районе села Новостроевка-Вторая Грайворонского городского округа. Мужчина скончался от полученных ран еще до прибытия скорой помощи. Гладков выразил соболезнования его родным и близким.
Два дня назад в Белгородской области погибла местная жительница и тоже в результате атаки беспилотника ВСУ. Удар был нанесен по многоквартирному дому в Шебекино, украинский дрон залетел прямо в окно.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года.
Ранее 5-tv.ru писал, как силы ПВО за ночь ликвидировали 75 беспилотников ВСУ.
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