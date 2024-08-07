Шесть детей пострадали из-за массированной атаки ВСУ на Курскую область

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 28 0

Один из малышей — двухлетний мальчик — потерял из-за зверств киевского режима маму.

Шесть детей пострадали из-за массированной атаки ВСУ на Курскую область

Фото: 5-tv.ru

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В результате массированной атаки украинских боевиков на Курскую область пострадали шесть детей, из них трое воспитываются в одной семье, сообщила уполномоченный по правам ребенка в России Мария Львова-Белова в своем Telegram-канале.

Она уточнила, что двое детей после совершенного преступления киевского режима отправили лечиться амбулаторно, трехлетнюю девочку госпитализировали. Ее состояние врачи оценили как средней степени тяжести.

Двухлетнего мальчика госпитализировали из-за осколочного ранения спины. Его в ближайшее время перевезут санитарным транспортом в областную детскую больницу. Он остался без мамы - она погибла при ударе ВСУ.

Также еще двое детей оказались на больничной койке.

В минувший вторник около 300 боевиков с 11 танками и 20 бронемашинами напали на села Курской области, которые граничат с Украиной. Российские военные быстро среагировали на ситуацию и отразили нападение. В результате было уничтожено 16 единиц бронетехники ВСУ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, сколько Украина потеряла боевиков, отказавшись от озвученных Россией несколько месяцев назад условий.

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