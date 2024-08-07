В Курской области отменили все массовые мероприятия из-за обстрелов ВСУ

В Курской области отменили все массовые мероприятия на фоне обстрелов со стороны киевского режима. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

«Организовали вывоз жителей из обстреливаемых территорий приграничья, подготовили пункты временного размещения и обеспечили их всем необходимым, работают психологи», — сообщил Смирнов в своем видеообращении.

По его словам, обстановка в Курской области находится под контролем.

Смирнов также отметил, что ночью созванивался с главой российского государства Владимиром Путиным. Президент пообещал оказать поддержку Курской области по всем направлениям.

Утром 6 августа группировка украинских боевиков попыталась прорваться на территорию России через Курскую область. Как сообщили в Минобороны, в попытке прорыва участвовало до 300 боевиков, 260 из которых были ликвидированы. Сейчас российская армия и приграничные войска ФСБ продолжают зачистку приграничных районов от врага.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что под обстрелам Курской области со стороны ВСУ пострадали 24 человека, шестеро из которых несовершеннолетние.