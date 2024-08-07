В Росгвардии сообщили об усилении мер безопасности на Курской АЭС

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 78 0

В ведомстве также рассказали о борьбе с диверсионно-разведывательными группами ВСУ.

В Росгвардии сообщили об усилении мер безопасности на Курской АЭС

Фото: Алеев Егор / ТАСС

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Росгвардия усилила меры безопасности на Курской АЭС. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

«В рамках обеспечения безопасности особо важного охраняемого объекта подразделения Росгвардии приняли дополнительные меры для защиты Курской атомной электростанции», — отмечается в публикации.

Кроме того, в целях борьбы с диверсионно-разведывательными группами ВСУ в Курской и Белгородской областях ФСВНГ РФ, Министерство обороны РФ и Пограничная служба ФСБ РФ усилили свои подразделения.

В ведомстве добавили, что в распоряжение оперативного штаба под руководством губернатора Курской области были выделены дополнительные силы.

Утром 6 августа Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку прорваться на территорию России через границу в Курской области. Силами российской армии и приграничных войск ФСБ украинские боевики были оттеснены от границы, большинство из них ликвидировано.

В тот же день мирные районы Курской области подверглись массированным обстрелам со стороны киевского режима. По последним данным, 24 человека пострадали, шестеро из которых — несовершеннолетние. Как сообщал врио губернатора региона Алексей Смирнов, в Курской области пострадало и имущество граждан: повреждены дома и автомобили.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что «Народный фронт» оказывает помощь жителям Курской области и военным.

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