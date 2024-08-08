В Курскую область прибыли врачи Центра медицины катастроф

Для помощи пострадавшим во время атаки на Курскую область направлены дополнительные бригады медиков. Так, в регион прибыли врачи Федерального центра медицины катастроф. Среди них — анестезиологи-реаниматологи, нейрохирург, травматологи-ортопеды, а также врачи и фельдшеры скорой.

«Вчера вот было раненных около 30, мы приняли. Сейчас много, но не скажу, сколько. Сейчас к нам прикрепили, надо будет везти. Минно-взрывные чаще всего, ожоги», — рассказывает врач анестезиолог-реаниматолог Центра медицины катастроф Анатолий Шварцев.

Прорваться на территорию России Вооруженные силы Украины (ВСУ) решили 6 августа через границу в Курской области. В тот же день мирные районы региона подверглись массированным обстрелам со стороны киевского режима. В результате ранения получил 31 человек, в том числе шесть детей.