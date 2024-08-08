«Спасибо, что переживаете»: военкор Поддубный вышел на связь после ранения

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 72 0

Раненный в Курской области военкор Поддубный заявил, что все будет хорошо

Фото, видео: © РИА Новости / Валерий Мельников; Telegram / Официальный телеграм-канал врио губернатора Курской области / gubernator_46; 5-tv.ru

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Дрон ВСУ попал в машину журналиста в Курской области.

Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный, получивший ранение в результате атаки дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ), находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в эфире одного из федеральных телеканалов.

«Поддубный находится в тяжелом состоянии», — указано в сообщении.

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов также опубликовал в личном Telegram-канале запись, на которой Поддубный говорит, что все будет хорошо. Военкор подчеркнул, что курские врачи отлично выполняют свою работу. Журналисту также было очень приятно, что люди сильно волновались за его здоровье.

«Спасибо, что вы за меня переживаете. Я за вас всегда тоже переживаю», — успокоил людей Поддубный.

В СК РФ ранее заверили, что следователи установят всех лиц, причастных к покушению на военного корреспондента. Уже возбуждено уголовное дело, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Евгений Поддубный был ранен в результате атаки украинского дрона в Курской области, куда он отправился для освещения событий на границе. Он был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

Утром 6 августа Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку прорваться на территорию России через границу в Курской области. Силами российской армии и приграничных войск ФСБ украинские боевики были оттеснены от границы, большинство из них ликвидировано.

В тот же день мирные районы Курской области подверглись массированным обстрелам со стороны киевского режима. По последним данным, 31 человек пострадал, шестеро из которых — несовершеннолетние. Как сообщал врио губернатора региона Алексей Смирнов, в Курской области пострадало и имущество граждан: повреждены дома и автомобили.

Ранее 5-tv.ru писал, что военкора Евгения Поддубного после ранения в Курской области перевезут в Москву на лечение.

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