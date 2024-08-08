Военкора Поддубного после ранения перевезут в Москву на лечение

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 20 0

Журналист пострадал в результате атаки дрона ВСУ на автомобиль, в котором он передвигался по Курской области.

Военкора Поддубного после ранения перевезут в Москву на лечение

Фото: © РИА Новости / Валерий Мельников

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Военного корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного, получившего ранение в результате атаки дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ), в ближайшее время отправят из курской больницы в московскую клинику. Об этом сообщили в Telegram-канале «Вести».

«Поддубного направят в московскую клинику. В курской больнице, куда журналист поступил после атаки украинского дрона, провели все необходимые исследования, назначен курс лечения», — отметили в сообщении.

В СК РФ ранее заверили, что следователи установят всех лиц, причастных к покушению на военного корреспондента.

Евгений Поддубный был ранен в результате атаки украинского дрона в Курской области, куда он отправился для освещения событий на границе. Он был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

Утром 6 августа Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку прорваться на территорию России через границу в Курской области. Силами российской армии и приграничных войск ФСБ украинские боевики были оттеснены от границы, большинство из них ликвидировано.

В тот же день мирные районы Курской области подверглись массированным обстрелам со стороны киевского режима. По последним данным, 31 человек пострадал, шестеро из которых — несовершеннолетние. Как сообщал врио губернатора региона Алексей Смирнов, в Курской области пострадало и имущество граждан: повреждены дома и автомобили.

 

Ранее 5-tv.ru рассказывал, зачем Владимир Зеленский отправил ВСУ к Курской области.

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