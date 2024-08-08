«Глубокие раны»: муж убитой жительницы курской Суджи рассказал о состоянии сына

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева Эксклюзив 1 892 0

Муж убитой ВСУ беременной из Суджи Кузнецов: сын получил осколочное ранение

Фото, видео: © РИА Новости / Пресс-служба врио губернатора Курской области; 5-tv.ru

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Тема:
Курская область Спецоперация

Ребенок находится в больнице вместе с бабушкой.

Супруг расстрелянной боевиками Вооруженных сил Украины (ВСУ) беременной девушки Нины Артем Кузнецов заявил, что при атаке пострадал и их малолетний сын. Об этом он сообщил в интервью для 5-tv.ru.

Семья Кузнецовых 7 августа эвакуировалась из деревни Куриловка в Курск на двух автомобилях. Украинские боевики открыли огонь по машинам мирных граждан, беременная супруга Артема получила ранение. Пострадавшая потеряла сознание и врезалась в машину мужа. Кузнецов погрузил жену в свой автомобиль, отвез в больницу, однако, несмотря на старания врачей, спасти ожидающую малыша маму не удалось.

По словам пережившего трагедию Артема, ранения также получил их сын Матвей, которому исполнился год и восемь месяцев.

«Как бы ранение у него (сына. — Прим. ред.) одно, осколочное, как врач говорит. Но я не думаю, что это осколки от стекла, хотя кожа детская, глубокие раны у него. Я думаю, что это пули были, не попали», — заявил Кузнецов.

По словам мужчины, ребенка спасло то, что во время обстрела его взяла на руки теща, которая не пострадала. Сейчас она находится в больнице рядом с ребенком.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российская армия продолжает операцию по оттеснению ВСУ с территории России в Курской области.

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