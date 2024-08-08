«Глубокие раны»: муж убитой жительницы курской Суджи рассказал о состоянии сына
Муж убитой ВСУ беременной из Суджи Кузнецов: сын получил осколочное ранение
Фото, видео: © РИА Новости / Пресс-служба врио губернатора Курской области; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Ребенок находится в больнице вместе с бабушкой.
Супруг расстрелянной боевиками Вооруженных сил Украины (ВСУ) беременной девушки Нины Артем Кузнецов заявил, что при атаке пострадал и их малолетний сын. Об этом он сообщил в интервью для 5-tv.ru.
Семья Кузнецовых 7 августа эвакуировалась из деревни Куриловка в Курск на двух автомобилях. Украинские боевики открыли огонь по машинам мирных граждан, беременная супруга Артема получила ранение. Пострадавшая потеряла сознание и врезалась в машину мужа. Кузнецов погрузил жену в свой автомобиль, отвез в больницу, однако, несмотря на старания врачей, спасти ожидающую малыша маму не удалось.
По словам пережившего трагедию Артема, ранения также получил их сын Матвей, которому исполнился год и восемь месяцев.
«Как бы ранение у него (сына. — Прим. ред.) одно, осколочное, как врач говорит. Но я не думаю, что это осколки от стекла, хотя кожа детская, глубокие раны у него. Я думаю, что это пули были, не попали», — заявил Кузнецов.
По словам мужчины, ребенка спасло то, что во время обстрела его взяла на руки теща, которая не пострадала. Сейчас она находится в больнице рядом с ребенком.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российская армия продолжает операцию по оттеснению ВСУ с территории России в Курской области.
- 8 авг
- «Ничего не изменилось»: ЕС намерен дальше спонсировать ВСУ, несмотря на атаку в Курской области
- 8 авг
- В Курскую область прибыли врачи Центра медицины катастроф
- 8 авг
- «Доставили в Склиф»: новые подробности о раненом военкоре Поддубном
- 8 авг
- Ликвидировали до 400 боевиков: ВС РФ продолжают бои с ВСУ на курском направлении
- 8 авг
- «Курск, мы с тобой»: в РФ проходят акции солидарности с пострадавшими от атак ВСУ
- 8 авг
- «Спасибо, что переживаете»: военкор Поддубный вышел на связь после ранения
- 8 авг
- Военкора Поддубного после ранения перевезут в Москву на лечение
- 8 авг
- ВСУ расстреляли беременную женщину во время эвакуации из Курской области
- 8 авг
- Что вы натворили? США просят Украину объяснить, что произошло в Курской области
- 8 авг
- В ООН обеспокоились атакой ВСУ на военкора Поддубного под Курском
Читайте также
50%
0.79 93.84
0.81
Нашли ошибку?