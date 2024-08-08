«Ожоговая травма»: врач рассказал о состоянии раненого военкора Поддубного

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 54 0

Директор НИИ Склифосовского: у военкора Поддубного ожоговая травма

«Ожоговая травма»: врач рассказал о состоянии раненого военкора Поддубного

Фото: Савицкий Вадим / ТАСС

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Тема:
Курская область Спецоперация

Пострадавший находится в сознании.

Пострадавший под обстрелом Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области военкор ВГТРК Евгений Поддубный находится в сознании. Об этом сообщил директор московского Научно-исследовательского института (НИИ) скорой помощи имени Склифосовского Сергей Петриков в эфире федерального телеканала.

«Все прилично по движению, по чувствительности. Поэтому в этой части все достаточно стабильно. Ожоговая травма — это такая динамичная история», — отметил Петриков.

По его словам, у военкора отсутствует повреждение головного мозга. Его состояние оценивается как тяжелое, но стабильное, основная травма — ожоговая.

Петриков подчеркнул, что что в остром периоде тяжело назвать процент глубоких ожогов, это станет понятно спустя несколько дней после наступления травмы.

Вечером 7 августа стало известно, что автомобиль, в котором передвигался Поддубный в Курской области, подвергся атаке украинского дрона. Пострадавшего журналиста сперва доставили в местную больницу, а затем транспортировали в НИИ Склифосовского в Москве.

Поддубный приехал в Курскую область, чтобы освещать последствия обстрела региона со стороны ВСУ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российский лидер Владимир Путин объявил о единовременной выплате в десять тысяч рублей всем пострадавшим жителям Курской области.

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