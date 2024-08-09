Четырех одним ударом: поражен командный пункт ВСУ, где могли быть офицеры генштаба

ТАСС: ВС РФ поразили ключевой командный пункт ВСУ на харьковском направлении
Фото: www.globallookpress.com / Mahamad Kazmooz
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Генералы, которые, предположительно, находились в штабе, являлись руководителями операции «Суджа».
На харьковском направлении ВС РФ поразили один из ключевых командных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в российских силовых структурах.
«Ночной удар был нанесен по главному украинскому командному пункту ПВО и обороны Харькова, который находится в Малиновке Харьковской области», — отметил собеседник агентства.
По предварительной информации, в момент удара в штабе могли находиться высокопоставленные офицеры генерального штаба ВСУ, а также украинской Нацгвардии.
Предположительно, эти генералы руководили операцией «Суджа».
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
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