В тапочках и с паспортом: эвакуированных жителей Курской области разместили в ПВР

Власти выделят 220 миллионов рублей на матподдержку людям, покинувшим регион из-за атаки ВСУ.

Ни на минуту не прекращается работа с жителями приграничных районов, которых эвакуировали в безопасные места. Как стало известно ранее, правительство предоставит Курской области 220 миллионов рублей на материальную поддержку людям, вынужденно покинувшим постоянное место проживания. Единовременная выплата на человека должна составить десять тысяч рублей. А накануне Владимир Путин заявил о необходимости дать оценку ущербу, который нанесли ВСУ Курской области.

Помогают эвакуированным и простые граждане, которые не остались равнодушны к чужой беде. С подробностями — корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин.

В небе работает наша боевая авиация. Эти тревожные звуки те, кто был эвакуирован из Суджи, воспринимают уже спокойнее. По-настоящему страшно было в приграничном городе.

Здесь те, кто успел спастись от боевиков ВСУ. Александра с мужем и годовалым ребенком — в их числе. А ее дядя и тетя выходили окольными путями, едва не угодив в руки украинских карателей.

«Спасибо военным большое, низкий им поклон. Они их вывели полями, машины не было, шли они очень долго. На их глазах просто ехала машина, расстреляли водителя, выкинули и сели, поехали дальше украинцы. Ничего хорошего там нет. Также расстреливают просто. Вчера многие пытались выехать, вывезти бабушек-дедушек — машины просто расстреливают на ходу», — говорит Александра.

Социальные службы и МЧС обеспечивают нуждающихся всем необходимым. Очень помогают волонтеры.

«Привезла все. Запрос большой. И на еду, и на продукты, вещи, игрушки, все, что возможно», — рассказывает Мария.

У ворот пункта помощи — сотни жителей Суджи. Здесь раздают подушки, теплые одеяла, продукты. Люди немного волнуются, это мягко говоря. Понятно, что ситуация непростая и с психологической, и с материальной стороны. Но волонтеры делают все, что могут, трудятся буквально в поте лица.

Жителей прифронтовых зон распределяют в пункты временного размещения. Добровольцы выдают людям продукты и средства гигиены, одежду.

«Приехали либо вчера, либо сегодня, без ничего. Поэтому необходимо самое нужное: нижнее белье, футболки, обувь, потому что многие приехали в тапочках, а сейчас дождь», — объясняет волонтер Анна Титова.

На кухне ПВР признаются: готовят как для себя, как для одной большой семьи.

Россияне чутко реагируют на беду соотечественников, предлагают семьям в эвакуации свои дома и квартиры. Помогают с работой. В соцсетях созданы специальные группы и каналы помощи.