Выбивать противника с его позиций и делать это быстро — вот задача морпехов Тихоокеанского флота, которые работают на южнодонецком направлении спецоперации.

Расчеты самоходок «Гвоздика» в круглосуточном режиме контролируют свои участки и не дают врагу прорваться. С передовой — репортаж военкора «Известий» Станислава Григорьева.

На кадрах — поражение противника на южнодонецком направлении. В отличие от ВСУ, российская армия продолжает применять здесь ствольную артиллерию. Снарядов не жалеют.

На поле боя — морская пехота Тихоокеанского флота с Камчатки. Любое их действие — под прицелом видеокамер. Когда в воздухе беспилотник, понятие «туман войны» отсутствует в принципе. Всем видно, кто куда поехал или пошел и кто куда стреляет.

Каждое движение штурмовиков в этой лесополосе контролируется с помощью квадрокоптера. И не просто контролируется, но еще и поступают подсказки с помощью радиостанции.

Артиллерия буквально разносит дома, в которых обнаружены солдаты противника. Самоходные орудия отъезжают в безопасный район, израсходовав боекомплект. По некоторым машинам украинцы пытались работать дронами.

«У нас есть средства радиоэлектронной борьбы, благодаря которым мы успешно отражаем эти атаки и выходим победителями в итоге все равно. А что касается ответного огня из ствольной артиллерии, то это происходит сейчас редко», — говорит командир САУ «2С1 Гвоздика» с позывным «Рассвет».

На фоне нехватки тяжелого оружия действия ВСУ полностью переформатировались. Теперь с той стороны не артиллерия, а беспилотники «бог войны». Однажды дроны напали на одну из машин целым роем. Артиллеристы пережили немало тревожных минут.

«Мы вывозили экипаж целый с самоходом. Нам удалось спасти и самоход и людей, которые были в самоходе. То есть, все целы, все живы», — говорит наводчик СУ с позывным «Ткач».

От дронов обе армии придумывают защиту. Полет инженерной мысли в этом случае ничем не ограничен. Мы в первый раз видим защиту «брони» из донышек гильз калибра 122 миллиметра.

«Нужно было что-то делать, очень большое количество дронов, нужно было как-то спасать технику, свою жизнь непосредственно. И общими усилиями придумали такую защиту», — говорит наводчик САУ «Гвоздика» с позывным «Филя».

Получается, что самоходка в буквальном смысле слова сама производит защиту из того, чем стреляет. Говорят, что такая броня уже выдерживала попадание дронов-камикадзе. Ведь в этом случае главное — отклонить беспилотник от первоначальной траектории, тогда кумулятивная граната дает сбой.