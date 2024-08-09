СК предъявил заочные обвинения экс-начальнику военной разведки Украины

Следственный комитет России заочно предъявил обвинения бывшему начальнику военной разведки Украины Юрию Павлову. Об этом сообщили в Telegram-канале СК РФ.

«Заочно предъявлены обвинения бывшему первому заместителю командующего Нацгвардией Украины Александру Кривенко, бывшему начальнику Главного управления разведки Минобороны Украины Юрию Павлову», — уточнили в пресс-службе ведомства.

По информации СК, в результате действий указанных лиц погибли и пострадали 132 мирных жителя Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Также более 87 зданий в этих регионах оказались разрушены и повреждены.

В настоящий момент следователи предпринимают все возможные меры для поиска и ареста Павлова и Кривенко.

В Следственном комитете также отметили, что за минувшие два года сотрудникам ведомства удалось установить обстоятельства сотен преступлений, которые боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершили в 2022 году в отношении мирных жителей Мариуполя.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на Курскую область.