Украинские боевики расстреляли из танка мужской монастырь под Суджей
А после ВСУ открыли огонь по прихожанам, которые пытались эвакуироваться в безопасное место.
Фото, видео: 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Украинские боевики в Курской области целенаправленно атакуют мирные объекты. Одним из первых под удар попал Горнальский мужской монастырь под Суджей. Его расстреливали из танка, когда там шла служба. Потом в окна полетели дроны с зажигательными снарядами.
Прихожане около суток прятались в подвале, а потом приняли решение уезжать. К сожалению, до Курска добрались не все.
«Мы проезжаем буквально километр, даже чуть меньше. Из кустов по нашей машине начали очередями отрабатывать со стрелкового оружия. В мою машину попадает три пули и в заднюю машину попадает три пули. В задней машине человека насмерть убили. Наверное, сразу в сердце попали», — говорит насельник Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря Иеромонах Мелетий.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что сейчас происходит в Курской области.
- 9 авг
- «Внушает оптимизм»: в Склифе рассказали о состоянии военкора Поддубного
- 9 авг
- От танков до «Градов»: ВС РФ наращивают силы для выбивания ВСУ из Курской области
- 9 авг
- В Курской области ввели режим аварийного межсетевого роуминга
- 9 авг
- В МЧС назвали размер матпомощи, полагающейся при ЧС федерального характера
- 9 авг
- Будут подавлены: атаковавших Курскую область боевиков ВСУ ждет полный разгром
- 9 авг
- Более 280 боевиков за сутки: ВСУ несут потери на приграничье Курской области
- 9 авг
- ЧС федерального масштаба: что сейчас происходит в Курской области
- 9 авг
- Есть все необходимое: эвакуированных жителей Курской области разместили в ПВР
- 9 авг
- Массовая поддержка: как помогают эвакуированным из-за обстрелов ВСУ
- 9 авг
- Пентагон: удары американским оружием по Курской области соответствуют политике США
Читайте также
48%
0.61 94.13
0.29
Нашли ошибку?