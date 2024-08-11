Момент падения обломков ракеты ВСУ на дом в Курске попал на видео

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 33 0

Эксклюзивные кадры сделаны с балкона местной жительницы.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Курская область

В сети появились кадры падения обломков ракеты ВСУ на жилой дом в Курске. Видео записано местной жительницей со своего балкона. 

На кадрах видна яркая вспышка и начинающийся пожар, который в этому часу уже удалось ликвидировать.

Ранее сообщалось, что в результате падения обломков сбитой ракеты ВСУ на жилой дом в Курске пострадали 13 человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Кроме того, сотрудникам местного МЧС удалось спасти из здания 15 человек, еще 30 были эвакуированы.

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ 6 августа устроили масштабную провокацию в Курской области, попытавшись прорваться через государственную границу России и нанеся массированный удар по мирным районам Курской области. Спустя несколько дней после этого власти ввели режим ЧС федерального масштаба в Курской области.

Жителей особо опасных районов Курской области эвакуируют, в том числе в другие регионы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мирный житель погиб в результате атаки дрона ВСУ в Белгородской области. Удар был нанесен 6 августа.

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