«Мастер переобуваний»: для чего Харрис выбрала своим вице-президентом экс-военного

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 30 0

Политолог Дудаков: Харрис взяла вице-президентом Уолца из-за раскола электората

«Мастер переобуваний»: для чего Харрис выбрала своим вице-президентом экс-военного

Фото: Matt Rourke / ТАСС

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Тема:
Выборы президента США 2024

Команду кандидата в президенты США от Демократической партии пополнил губернатор Миннесоты Тим Уолц.

Кандидат на пост американского лидера Камала Харрис выбрала на роль вице-президента Тима Уолца, чтобы избежать раскола электората Демократической партии. С таким заявлением выступил политолог Малек Дудаков, пишет EADaily.

Эксперт уверен, что эскалация конфликта на Ближнем Востоке усиливает раскол электората. Харрис сделала выбор в пользу губернатора штата Миннесота Тима Уолца, так как посчитала, что он это остановит.

Известно, что Уолц служил в Нацгвардии США, губернатором он стал в 2018 году. Политолог уверен, что таким образом демократы попытались дать ответ морпеху Джею Ди Вэнсу, выступающим кандидатом в вице-президенты в команде Дональда Трампа.

Дудаков напомнил, что 60-летний Уолц «мастер переобуваний», который четко следует популярным политическим решениям. Например, летом 2020 года он сначала выступил против движения BLM и погромов, а затем встал на их сторону. Результат — сокращение полномочий полиции и взлет преступности в Штатах.

Эксперт уверен, что выбор в пользу Уолца стал для Харрис просчитанным решением. Ведь другие кандидаты оказались куда менее подходящими. Например, сенатор от Аризоны Марк Келли был уличен в связях с Китаем.

Ранее 5-tv.ru писал, какой уровень поддержки населения у кандидата в президенты США Камалы Харрис.

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