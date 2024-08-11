«Было страшно»: видео последствий падения ракеты ВСУ на многоэтажный дом в Курске

Балконы девятиэтажки оказались полностью разрушены после атаки националистов.

Почти большая часть фасада жилого многоквартирного дома была разрушена после падения обломков ракеты ВСУ в Курске. Об этом сообщил корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев.

На кадрах показано, что балконы в доме разрушены, у них выбиты стекла и рамы, а деревья вокруг повалены.

«Отсюда хорошо видны последствия удара осколков: почти до второго этажа все посечено. Возле дома лежат куски кровли, стекол и деревья», — сказал корреспондент.

По словам журналиста, ракета летела по диагонали и рассыпалась в полете, разбивая обломками окна.

«Сначала бахнуло один раз, второй раз, третий. А четвертый или пятый, там было вообще страшно. Я уже вообще сижу, Богу молюсь. Думаю: «Господи, спаси, сохрани и помилуй», — рассказала местная жительница Тамара Белокопытова.

Когда она выглянула в окно, то ничего не заметила, а соседка увидела пламя.

Другой житель Курска Александр Волобуев показал свою квартиру, которую завалило обломками выбитого балкона от удара. Стекла посыпались прямо на его тещу, которая в это время находилась дома. Женщина не смогла открыть дверь и ее пришлось ломать, чтобы пробраться внутрь и оказать ей помощь.

Сейчас на месте работают коммунальные службы и правоохранительные органы.

Ночью 11 августа врио губернатора области Алексей Смирнов сообщил о падении обломков сбитой ракеты ВСУ на жилой дом в Курске. В девятиэтажном здании начался пожар, который вскоре удалось ликвидировать. При этом несущие конструкции дома повреждены не были. По последним данным, в результате падения обломков ракеты пострадали 15 человек.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что местные жители рассказали о моменте падения обломков ракеты ВСУ на дом в Курске.