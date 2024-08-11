Селин Дион обвинила Трампа в незаконном использовании ее песни на митинге

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 17 0

Выбор политика пал на узнаваемую композицию My Heart Will Go On из саундтрека к фильму «Титаник».

Селин Дион обвинила Трампа в незаконном использовании ее песни на митинге

Фото: www.globallookpress.com / John Barrett

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Тема:
Выборы президента США 2024

Канадская певица Селин Дион обвинила кандидата в президенты США Дональда Трампа в незаконном использовании на митинге ее знаменитой песни My Heart Will Go On, входящей в саундтрек к фильму «Титаник». Возмущение исполнительницы выразили ее представители на официальной странице Дион в соцсети Х.

«Такое использование никоим образом не разрешено, и Селин Дион не одобряет это или что-то подобное. И, серьезно, именно эта песня?» — сказано в сообщении.

Накануне с Трампом приключилась другая неприятность. Его самолет, летевший на митинг в Монтану, изменил курс и был перенаправлен в другой аэропорт из-за технических неполадок. В итоге самолет политика приземлился в Биллингсе, расположенном в 230 километрах от пункта назначения, после чего Трамп продолжил путь на частном самолете.

Предвыборный штаб экс-президента опубликовал видеозапись его приземления, где он сказал, что рад оказаться в Монтане, но ничего не упомянул о препятствиях на дороге.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала сенсационными новые подробности расследования о покушении на Трампа.

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