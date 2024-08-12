Минобороны РФ сообщило о подвозе личного состава и техники в Курскую область

Группировка Вооруженных сил России наращивается в Курской области для вытеснения боевиков киевского режима с приграничной территории. Кадрами подвоза личного состава и техники поделилось Минобороны России.

«Специалистами подразделений МТО группировки войск „Север“ организовано всестороннее тыловое обеспечение личного состава подразделений, выполняющих задачи по отражению попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации. Силами службы военных сообщений организована доставка дополнительных сил и средств для наращивания группировки войск и формирования резервов», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

В Минобороны России уточнили, что в Курскую область подвозят личный состав, боевую технику, боеприпасы и другие грузы, необходимые для всестороннего обеспечения войск. Тяжелую гусеничную технику для оперативной доставки в регион грузят на автомобильные тралы. Это также позволит сохранить дорожное покрытие, отметили в ведомстве.

На полевые заправочные пункты Курской области организована подача горюче-смазочных материалов.

«В пунктах сосредоточения войск специалистами МТО развернуты пункты питания личного состава, полевые автомобильные кухни ПАК-200М. Приготовление горячей пищи осуществляется из свежих продуктов, обеспечивающих полноценное и разнообразное питание военнослужащих в полевых условиях», — добавили в Минобороны России.

Атака ВСУ на Курскую область

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Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) 6 августа устроили масштабную провокацию в Курской области. Националисты попытались прорваться через государственную границу России в регионе, а также нанесли массированный удар по мирным районам. Жителей особо опасных районов Курской области эвакуируют.

Спустя несколько дней власти ввели режим ЧС федерального масштаба в Курской области. Позже в Минцифры сообщили, что на территории региона будет работать межсетевой роуминг, интернет и мобильная связь на время ЧС станут бесплатными.

Боевики ВСУ продолжали атаковать Белгородскую и Брянскую области, используя в том числе дроны. Несколько дней назад, 10 августа, было принято решение ввести на приграничных территориях режим контртеррористической операции (КТО).

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границы после того, как боевики ВСУ будут вытеснены с российских территорий, в том числе Курской области.