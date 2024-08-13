Детектор БПЛА и российская GРТ: все новинки технополиса «Эра» на форуме «Армия-2024»
На форуме «Армия-2024» показали детектор БПЛА и GPT от технополиса «Эра»
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко; 5-tv.ru
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Международная выставка проходит в этом году с 12 по 14 августа.
Военный инновационный технополис (ВИТ) «ЭРА» представил более 50 проектов на форуме «Армия-2024», которые позже отправятся в зону специальной военной операции. Кадрами с форума делится 5-tv.ru.
Подробнее о разработках, представленных на стенде, было рассказано на странице выставки «ВКонтакте». Так, специалисты наукограда создали консервационно-смазочные материалы, предназначенные для защиты военной техники от коррозии при ее использовании в разных климатических зонах. Кроме того, был представлен макет аппаратно-программного моделирования актуального комплекса защиты информации.
Также был показан детектор БПЛА кругового обзора «Тортик»: эта разработка позволит обнаружить вражеские дроны на расстоянии до трех километров.
Отмечается, что на выставке присутствовала унифицированная межведомственная система управления безэкипажных катеров для доставки грузов, а также аппаратно-программная платформа на базе отечественного процессора «ЭЛЬБРУС-8» для обеспечения безопасных вычислений.
Был представлен также макет установки по переработке РЕТ-пластика в полевых условиях и уникальный ранозаживляющий гель на основе фитоэкстрактов растений.
Больших успехов также достигла наша страна в области обнаружения, например, раненых военнослужащих. Новая тактическая санитарно-поисковая система позволит в кратчайшие сроки и с высокой точностью узнать об их местоположении для оказания оперативной помощи.
Кроме того, разработчики ВИТ «Эра» представили участникам программно-аппаратный комплекс «СКАЗ», являющийся отечественным аналогом GPT.
Форум «Армия» проходит в этом году с 12 по 14 августа в конгрессно-выставочном центре «Патриот», на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. Участники мероприятия смогут увидеть образцы вооружения, военной, а также специальной техники.
Особое внимание на этом форуме будет уделено передовым разработкам в сферах искусственного интеллекта, информационных технологий, а также беспилотной авиации.
Ранее 5-tv.ru писал, как прошел второй день форума «Армия-2024».
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