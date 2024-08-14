«Задача — выявлять и бороться»: отряды Росгвардии ликвидируют боевиков ВСУ в Курской области

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На картах у корректировщиков есть все точки, где противник пытается окопаться. Цели выбрали, дальше дело за операторами.

Фото, видео: © РИА Новости / Максим Богодвид; 5-tv.ru

Тема:
Курская область Спецоперация

Для получения точных координат и слежения за перемещением противника сейчас в приграничных районах задействованы силы и средства почти всех спецподраздлений. В небе сотни беспилотников и Росгвардии. Ударных и разведывательных. Многие сотрудники родом отсюда и прекрасно ориентируются на местности, благодаря чему легко обнаруживают места дислокации ВСУ. Как работают наши бойцы в опасной зоне — увидел корреспондент «Известий» Александр Федорчак.

На огромной скорости бойцы Росгвардии очень быстро проходят открытый участок. По рации докладывают, что в небе наш беспилотник, он сопровождает экипаж. Но все равно нужно быть начеку.

В лесополосе, скрывшись от воздушной разведки врага, можно спокойно работать. К запуску готовят больше десятка ударных дронов, есть и оружие против украинских БПЛА. Обязательны в этом комплекте ретрансляторы.

«При работе непосредственно с пульта дистанция связи ограничена. С системой ретрансляторов мы можем летать до 15 километров. Собственно говоря, это мы сейчас и производим», — рассказал боец Росгвардии.

На картах у корректировщиков есть все точки, где противник пытается окопаться. Цели выбрали, дальше дело за операторами.

Как только наши дроны запустили в небо, над посадкой, где работает Росгвардия, появились наблюдатели противника. Украинский БПЛА пролетел мимо, наши же с курса не сбились. Уничтожены сразу три цели: пункт наблюдения боевиков, танк и кочующий пулемет на базе внедорожника. Работа по зачистке приграничья от боевиков продолжается.

«Основная задача — бороться, выявлять вот эти вот точки, выявлять противника. Опорные пункты выявляем, блиндажи, расчеты БПЛА и, соответственно, уничтожаем их с помощью FPV-дронов», — рассказал офицер Росгвардии Альберт.

А также корректируют артиллерию и наводят авиацию на места дислокации ВСУ. Росгвардия помогает группировке «Север» и другим нашим подразделениям во всех приграничных областях. Охраняют и объекты критической инфраструктуры. Усиленные бригады сейчас у Курской АЭС.

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