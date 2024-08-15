Популярный исполнитель решил поддержать своим творчеством и наших бойцов, отважно защищающих Родину.

Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, более известный под псевдонимом SHAMAN, вновь посетил города Новороссии. Исполнитель всей душой поддерживает отважных бойцов СВО и жителей новых регионов, подвергавшихся долгие годы гнету со стороны киевского режима.

Сперва Ярослав Дронов посетил Мариуполь — в последний раз исполнитель был здесь около двух лет назад. Музыкант признался, что был приятно удивлен тому, как изменился город за это время.

«Я выступал тут во Дворце детского и юношеского творчества после освобождения города. Крыша была пробита снарядами, а на фасаде зияли следы автоматных очередей, не было даже отопления. А теперь это современный концертный зал, оборудованный по последнему слову техники. И это все сделали наши, русские люди», — сказал артист.

С удовольствием SHAMAN порадовал жителей своими самыми известными композициями, а те, в свою очередь, громко подпевали всем хитам.

После исполнитель отправился в Токмак, где посетил штаб бойцов СВО, а также спел несколько своих песен. Военный комендант Аюш Цыденжапов поблагодарил Ярослава Дронова за поддержку в столь непростой момент — 14 августа город в очередной раз подвергся обстрелу ВСУ из реактивных систем залпового огня.

Промежуточным городом в туре по Новороссии стал Энергодар. Там SHAMAN исполнил композиции для сотрудников Запорожской АЭС, на которой недавно возник пожар из-за террористической атаки беспилотников. Благодаря слаженной работе персонала станции, страшной катастрофы удалось избежать.

Стоит отметить, что все концерты абсолютно бесплатны — заслуженный артист РФ хочет лишь порадовать зрителей и подарить им свою музыку.

«Здесь, на передовой, мои песни приобретают особое звучание, а люди обладают такой силой, что вдохновляют меня писать новые песни и идти вперед, несмотря ни на что. Тур по Новороссии продолжится. Обязательно буду приезжать сюда еще и еще!» — пообещал Ярослав Дронов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что SHAMAN пригласил в Россию певицу из Северной Кореи.