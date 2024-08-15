«На связь он не выходил»: жительница Курской области ищет пропавшего мужа

Жительница Курской области ищет мужа, пропавшего в Суджанском районе
Фото, видео: Из личного архива Татьяны; ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru
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Мужчина отправился в Суджанский район, а потом перестал выходить на связь.
Жительница Курской области Татьяна разыскивает своего супруга Антона, который пропал в городе Суджа. Об этом она рассказала 5-tv.ru.
«С 10 августа мой муж направился в город Суджи со своим другом для эвакуации его матери. Ну и, скорее всего, он очень переживал о том, что у нас остались животные», — уточнила Татьяна.
По ее словам, у них в доме осталась немецкая овчарка, которая была как член семьи. Супруг отправился в поездку, не сообщив об этом жене, зная, что та его не отпустит и перестал выходить на связь.
Связаться с мужчиной или его другом нет возможности, на территории не работает сотовая связь.
«На связь он не выходил. Мы искали, подавали во все инстанции, в поисковые отряды „ЛизаАлерт“, в полицию, в Красный крест для розыска», — ответила Татьяна.
Атака ВСУ на Курскую область
ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек. На территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба, людей эвакуируют в более безопасные районы.
Режим контртеррористической операции (КТО), помимо Курской области, действует в Белгородской и Брянской областях. Операцию по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжают Вооруженные силы.
Ранее 5-tv.ru сообщил последние данные о ситуации в Курской области после атаки ВСУ.
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