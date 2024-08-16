МЧС опубликовало кадры эвакуации из Глушковского района Курской области

МЧС опубликовало кадры эвакуации из Глушковского района. Решение о перемещении жителей в безопасное место было принято накануне. Глушковский район Курской области граничит с Суджанским. Его население около 20 тысяч человек.

На кадрах МЧС видно, что большая часть эвакуированных — это пенсионеры, инвалиды, женщины и дети. Им пришлось спешно собирать вещи и бежать из своих домов. Сейчас они в пунктах временного размещения в Курской области. С собой люди взяли только самое необходимое, не бросили и домашних животных.

«Мы котика с собой привезли. Нам обещали сделать клеточки, у нас два здесь котика. Мы там их поместим, поэтому очень довольны», — делятся местные жители.

Санитарно-эпидемиологическая обстановка в пунктах временно размещения находится на особом контроле Роспотребнадзора. Специалисты ежедневно проверяют условия проживания, питания и водоснабжения. На постоянной основе проводятся анализы воды и продуктов. А для детей с 1 сентября в регионе могут ввести дистанционное обучение. Такое решение сейчас обсуждают власти Курской области.