Есть ресурсы? Военный обозреватель оценил возможность Киева создать «грязную» бомбу
Военный обозреватель Литовкин: киевский режим мог создать «грязную» бомбу
Фото, видео: www.globallookpress.com / Christian Ohde/face to face
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Что могли использовать в Незалежной для работы над ядерным оружием?
Возможности для создания «грязной бомбы» у Украины есть. Об этом в эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru рассказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.
«„Грязную» бомбу «по науке» делают из твердых радиоактивных отходов, которые остаются от работы атомных электростанций. На Украине их четыре: три из них находятся на захваченной бандеровцами территории, и только одна из них — на территории Российской Федерации», — объяснил Литовкин.
Кроме того, киевский режим владеет Чернобыльской АЭС. Виктор Литовкин пояснил, что там находятся закопанные отходы. Эти ресурсы могли теоретически быть использованы для создания «грязной» бомбы.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что киевский режим планирует устроить ядерную провокацию на территории Курской области. Об этом сообщил военный корреспондент Марат Хайруллин со ссылкой на собственные источники.
- 16 авг
- Планируемую атаку ВСУ на Курскую и Запорожскую АЭС курируют западные спецслужбы
- 16 авг
- Пленные боевики ВСУ раскрыли планы Киева ударить по Курской и Запорожской АЭС
- 16 авг
- «Потеряли берега»: политолог Никулин предрек Зеленскому международный суд
- 16 авг
- «Могут применить»: эксперт не исключил использование ВСУ грязной ядерной бомбы
- 16 авг
- Киев планирует взрыв грязной ядерной бомбы в Курской области
- 16 авг
- МИД выразил протест в связи с приездом итальянских журналистов в Курскую область
- 16 авг
- ВСУ разрушили мост через реку Сейм в Курской области
- 16 авг
- СК возбудил дело из-за пропажи пенсионера, над которым издевались бойцы ВСУ
- 16 авг
- Инженеры ВС РФ минируют подступы к Курской области
- 16 авг
- При атаке ВСУ в Курской области погибли два сотрудника «Народного фронта»
Читайте также
49%
0.11 97.84
-0.48
Нашли ошибку?