Есть ресурсы? Военный обозреватель оценил возможность Киева создать «грязную» бомбу

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова Срочная новость 25 0

Военный обозреватель Литовкин: киевский режим мог создать «грязную» бомбу

Фото, видео: www.globallookpress.com / Christian Ohde/face to face

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Тема:
Курская область

Что могли использовать в Незалежной для работы над ядерным оружием?

Возможности для создания «грязной бомбы» у Украины есть. Об этом в эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru рассказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.

«„Грязную» бомбу «по науке» делают из твердых радиоактивных отходов, которые остаются от работы атомных электростанций. На Украине их четыре: три из них находятся на захваченной бандеровцами территории, и только одна из них — на территории Российской Федерации», — объяснил Литовкин.

Кроме того, киевский режим владеет Чернобыльской АЭС. Виктор Литовкин пояснил, что там находятся закопанные отходы. Эти ресурсы могли теоретически быть использованы для создания «грязной» бомбы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что киевский режим планирует устроить ядерную провокацию на территории Курской области. Об этом сообщил военный корреспондент Марат Хайруллин со ссылкой на собственные источники.

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