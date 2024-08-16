Спецбоеголовки для этой провокации уже завезли в город Желтые Воды Днепропетровской области.
Фото: www.globallookpress.com
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Киевский режим планирует устроить ядерную провокацию на территории Курской области. Об этом сообщил военный корреспондент Марат Хайруллин со ссылкой на собственные источники.
По данным информатора, украинские боевики намереваются устроить взрыв грязной ядерной бомбы и нанести удары по местам хранения отработанного ядерного топлива АЭС во время очередной попытки прорыва со стороны Глухова на Рыльск.
«Спецбоеголовки для этой провокации уже завезли в город Желтые Воды Днепропетровской области на предприятие „Восточный Горно-обогатительный комбинат“», — сообщил источник Хайруллина.
Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов на днях заявил, что у киевского режима есть «грязная бомба». Об этом писал 5-tv.ru.
Он также подчеркнул, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) уже применяли отравляющие вещества. По его словам, изобретены они могли быть только в Соединенных Штатах, поскольку промышленность ни одной другой страны не обладает ресурсами для создания подобных элементов.
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