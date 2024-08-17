Вводят в заблуждение? Продолжит ли Германия оказывать военную помощь Украине
Политолог Ярошенко: в ФРГ не стоит вопрос о прекращении поддержки Украины
Фото, видео: www.globallookpress.com / Michael Matthey; 5-tv.ru
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В последнее время в СМИ часто стала поваляться информация, что в бюджете ФРГ закончились деньги для вооружения киевского режима.
Германия, как и другие страны Европы, не станет ограничивать военную помощь Украине, поскольку считает это инструментом геополитического давления на Россию. Таким мнением поделился политолог Алексей Ярошенко в беседе с 5-tv.ru.
Прежде в немецких СМИ писали о планах Берлина ограничить военную помощь Киеву, поскольку новых денежных средств в бюджете страны на эти цели уже нет.
«Я думаю, что это не так. Это разные догадки или разные способы ввести нас в заблуждение. Средства и деньги — есть. Не в безразмерном, конечно, количестве, но на поддержку киевского режима есть», — сказал эксперт.
Политолог отметил, что в ФРГ идет перманентное противостояние между двумя партиями. По его словам, одни считают, что нужно прямо здесь и сейчас помочь максимально киевскому режиму разбить Россию.
Другие же считают, что нынешний раунд в геополитическом противостоянии остался за Россией. По мнению этой группы германских элит, сейчас для них нет никакого смысла продолжать поддерживать Украину, потому что Россия уже укрепилась.
«Вопроса о том, чтобы не поддерживать киевский режим как инструмент геополитического давления на Россию, я думаю, что не стоит в принципе. Вопрос только о целесообразности», — говорит Ярошенко.
При этом политолог уточняет, что те группы элит, которые считают, что нужно здесь и сейчас продолжать борьбу, они играют, можно сказать, в русскую рулетку. ВСУ не справятся с задачей разбить Россию, в результате чего ФРГ останется безоружной, отметил эксперт.
«Проблема в том, что сейчас та группа лиц, которая поддерживает мнение, что надо здесь и сейчас разбивать Россию, они получили дополнительный аргумент в виде вторжения ВСУ в Курскую область, так как это свидетельствует о слабости России, поэтому надо продолжать именно сейчас», — сказал эксперт.
Ярошенко добавил, что подобное противостояние элит идет сейчас не только в Германии, но и в США и остальных странах Запада. Однако вопроса о том, стоит ли полностью перестань поддерживать киевский режим, не стоит нигде.
При этом тот факт, что СМИ стали распространять подобные новости о нехватке средств в бюджете западной страны, можно расценивать как элемент информационной войны против РФ.
«Это элемент информационной войны против нас: несколько затуманить и, по-русски говоря, запудрить мозги противнику, то есть нам», — заключил специалист.
Ранее 5-tv.ru писал, мог ли Киев напасть на Курскую область без помощи США.
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