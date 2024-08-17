В МО заявили о серьезности данных о подготовке Киевом удара по Курской АЭС
Украина хочет обвинить РФ в «самообстреле» станции. Но для чего?
Фото: © РИА Новости / Таисия Воронцова
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В Министерстве обороны России серьезно относятся к информации о готовящемся ударе киевского режима по Курской атомной электростанции. По независимым каналам начали поступать соответствующие сообщения, заявили накануне в ведомстве.
Предположительно, Вооруженные силы Украины планируют провокацию в отношении АЭС — Киев намерен обвинить РФ в «самообстреле» станции.
«Целью данной провокации является обвинение Российской Федерации в „самообстреле“ станции для создания оснований нанесения ударов по объектам атомной энергетики Украины», — отметили в Минобороны.
Также подчеркивается, что подобные действия противника расцениваются Россией как прямое нарушение международной конвенции «О борьбе с актами ядерного терроризма», принятой резолюцией Генассамблеи ООН 13 апреля 2005 года.
Так, в случае реализации планов Киева, «направленных на создание в европейской части континента техногенной катастрофы с радиоактивным заражением огромных территорий», РФ будет вынуждена принять ответные военные меры.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что директор Запорожской АЭС назвал терактом атаку ВСУ на станцию.
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