В МО заявили о серьезности данных о подготовке Киевом удара по Курской АЭС

В Министерстве обороны России серьезно относятся к информации о готовящемся ударе киевского режима по Курской атомной электростанции. По независимым каналам начали поступать соответствующие сообщения, заявили накануне в ведомстве.

Предположительно, Вооруженные силы Украины планируют провокацию в отношении АЭС — Киев намерен обвинить РФ в «самообстреле» станции.

«Целью данной провокации является обвинение Российской Федерации в „самообстреле“ станции для создания оснований нанесения ударов по объектам атомной энергетики Украины», — отметили в Минобороны.

Также подчеркивается, что подобные действия противника расцениваются Россией как прямое нарушение международной конвенции «О борьбе с актами ядерного терроризма», принятой резолюцией Генассамблеи ООН 13 апреля 2005 года.

Так, в случае реализации планов Киева, «направленных на создание в европейской части континента техногенной катастрофы с радиоактивным заражением огромных территорий», РФ будет вынуждена принять ответные военные меры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что директор Запорожской АЭС назвал терактом атаку ВСУ на станцию.