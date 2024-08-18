«Надо обсуждать»: Лукашенко заявил об уничтожении Украины без переговоров с РФ

Российские бойцы «снесут» противника из Курской области, уверен белорусский президент.

Если переговоры между Россией и Украиной не состоятся, то возникнет эскалация, в ходе которой будет уничтожена Незалежная. Такое заявление сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеведущему и депутату Государственной Думы Евгению Попову.

«Надо сесть за стол переговоров и обсуждать вопросы. Но если будет так, как под Курском, это будет эскалация, которая закончится уничтожением Украины», — заявил он.

Кроме того, Лукашенко выразил уверенность, что Россия любой ценой освободит Курскую область от ВСУ. По его словам, военные и президент РФ Владимир Путин «снесут оттуда украинских» боевиков.

Белорусский лидер отметил, что среди вторгшихся на территорию РФ украинских боевиков не было непрофессионалов. Киев собрал их со всей линии боевого соприкосновения.

«Это были уже в основном прошедшие по войне люди. Остальных дооснастили, наемники, поляки и прочее и прочее. Были сформированы очень мощные силы, и они зашли», — сказал белорусский президент.

Когда же российские бойцы вытеснят противника, тогда встанет вопрос: зачем ВСУ зашли в Курскую область? Ведь там всем заведомо известно, что они будут похоронены. По словам Лукашенко, когда украинские боевики уходят на фронт, то со всеми прощаются, ведь понимают: идут в одну сторону.

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.

На территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба, людей эвакуируют в более безопасные районы.

Режим контртеррористической операции (КТО), помимо Курской области, действует в Белгородской и Брянской областях. Операцию по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжают Вооруженные силы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Киев ослабил линию обороны ради «курской провокации». ВС РФ продолжают успешное наступление на позиции украинских боевиков.