Украинское командование не жалеет подчиненных на поле боя.

В Вооруженных силах Украины нет должной военной подготовки для отправки на фронт. Об этом рассказал пленный боевик ВСУ Назар Третьяк, проходивший службу во внутренних войсках (нацгвардии).

Боевик рассказал, что в полку, где он нес службу, сменился командир. На это место пришел офицер из боевой бригады, которые отправил всех в поле боевых действий.

«Нас не готовили к этому, нас этому не обучали. Обещали пять дней подготовки, но реально занимались только один день. Рассказали, что такое пулемет и показали, как его разбирать», — сказал он.

Третьяк также рассказал, что попал в ВСУ по повестке. Он проходил срочную службу в нацгвардии. По окончании боевику предлагались два варианта: остаться в войсках или уйти на год в увольнение, чтобы потом оказаться в боевой бригаде. Он решил выбрать первое, но его отправили на фронт.

Кроме того, Третьяк поделился, как его подразделение запросило вынужденную эвакуацию в тыл, но командование запретило это делать. При этом боевикам угрожали ударить по их позициям ракетами реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град».

Тогда Третьяк вместе с сослуживцами оценили обстановку и сдались в плен бойцам армии России. Украинский боевик в ходе допроса также призвал сограждан не идти на войну. По его словам, лучше отказаться и попасть в тюрьму, но сохранить жизнь.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru писал, что в США объяснили жестокость ВСУ по отношению к людям.

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