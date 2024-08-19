«Когда внутри что-то живет»: Бузова продолжает намекать на беременность
Ольга Бузова заявила о беременности и надежде родить двойню
Фото: © РИА Новости / Анатолий Медведь
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Певица уже несколько дней давала поклонникам намеки, но на показе в Екатеринбурге пустилась в откровения.
Певица и телеведущая Ольга Бузова заявила, что беременна и надеется родить двойню. В течение последних нескольких дней 38-летняя знаменитость в своих социальных сетях публиковала неоднозначные посты, в которых были не пространственные намеки на будущее пополнение. Однако на показе в Екатеринбурге решилась на более откровенные заявления.
«Все внешние атрибуты — это не важно. Самое главное, когда внутри что-то живет», — подчеркнула Бузова в общении с корреспондентом «4 канала», погладив живот.
Также знаменитость добавила, что в настоящий момент счастлива и влюблена.
Представители артистки от комментариев отказываются, заявляя, что не это ее личная жизнь. Но поклонники явно взволновались, ведь для Бузовой это может быть долгожданный первый ребенок, о котором она очень давно мечтает.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ольга Бузова опубликовала фото из автомобиля с детским креслом, которое подписала — «Хочу и жду».
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