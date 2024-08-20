ВС РФ уничтожили ЗРК С-300, из которого ВСУ обстреливали Белгородскую область
Бойцы также работают на курском направлении, ликвидируя украинских неонацистов.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Volodymyr Tarasovukrinform; 5-tv.ru
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В Курской области наши войска уничтожили несколько диверсионных групп в районах сел Скрылевка и Шептуховка. Также были отбиты атаки штурмовых групп ВСУ в направлении населенных пунктов Русское и Черкасское Поречное.
Кроме того, сегодня появились кадры уничтожения зенитно-ракетного комплекса С-300, который находился на территории Харьковской области, но наносил удары по объектам под Белгородом. Чаще всего его целями становились жилые кварталы. Комплекс долго выслеживали разведчики, а в финале удар ракетой нанес наш Су-34.
В общей сложности за эти сутки на приграничных территориях потери врага составили больше 330 человек, уничтожены семь единиц различной бронетехники.
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