В Курской области наши войска уничтожили несколько диверсионных групп в районах сел Скрылевка и Шептуховка. Также были отбиты атаки штурмовых групп ВСУ в направлении населенных пунктов Русское и Черкасское Поречное.

Кроме того, сегодня появились кадры уничтожения зенитно-ракетного комплекса С-300, который находился на территории Харьковской области, но наносил удары по объектам под Белгородом. Чаще всего его целями становились жилые кварталы. Комплекс долго выслеживали разведчики, а в финале удар ракетой нанес наш Су-34.

В общей сложности за эти сутки на приграничных территориях потери врага составили больше 330 человек, уничтожены семь единиц различной бронетехники.