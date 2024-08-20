«Никого не осталось»: боевики ВСУ массово попадают в плен в Курской области
Боевики ВСУ массово попадают в плен в Курской области
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков; 5-tv.ru
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Свои «подвиги» они записывают и выкладывают в интернет, однако потом оказываются на допросе с трясущимися руками.
Уже десятками исчисляется количество пленных украинцев. Причем, очень многие из них до того, как сдаться выкладывают в Сеть видеозаписи своих подвигов на территории Курской области. В основном это кадры расстрелов мирных поселков.
Вот, например, один и тот же боевик бесчинствует за кассой магазина, а потом уже на допросе с трясущимися руками.
Похожая ситуация с пленными в зоне СВО. Там наши войска уверенно идут вперед, а вот все боевики, оказавшись на допросе, рассказывают примерно одинаковую историю. Схватили на улице, отправили на передовую, воевать не хотели. И, пожалуй, самое ценное в таких допросах это информация о потерях.
«Всех обнулили с нашей роты, никого не осталось, все ноль. Если свои бросают, какое может быть состояние», — заявил пленный Роман Остап.
Этот пленный воевал как раз в Нью-Йорке, в Донецкой народной республике. Именно в районе этого населенного пункта сейчас самые отчаянные и успешные для российских войск бои.
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