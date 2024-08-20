«Дети, бегите»: жительница Курской области об обстрелах со стороны ВСУ

Украинские боевики продолжают обстреливать мирное население Курской области. В частности, пригород Льгов почти ежедневно сотрясают удары ракет и беспилотников. При этом многие жители отказываются покидать свои дома вопреки призыву властей эвакуироваться в безопасные районы. О том, что пережили люди — в репортаже корреспондента «Известий» Эмиля Тимашева.

Огромная воронка на въезде в город Льгов. Не меньше четырех метров в глубину и десяти — в ширину. Судя по всему, последствия удара РСЗО HIMARS. Сложно представить, как устояло здание физкультурно-оздоровительного центра.

До этого Льгов никогда не подвергался обстрелу. Это был первый удар, цель которого, скорее всего, не ФОК, а центр города, но американская ракета не долетела. Сработала наша система ПВО.

Пока мы находились возле огромной воронки на месте первого прилета, стали свидетелями второго. Буквально в паре сотен метров от нас раздался еще один взрыв. Судя по всему, пригород Льгова опять атакован. Поднимается дымка, что это был за удар, сложно представить. Не исключено, что это дроны.

Вполне возможно, что это был разведывательный беспилотник ВСУ, он находился на большой высоте, но тоже был сбит и упал в лесопосадку. Лучше покинуть это место потому, что это не первый удар, который мы слышали.

К такому, конечно, сложно привыкнуть, но местные жители стараются не поддаваться панике, многие, несмотря на сложную обстановку, не стали покидать дома. Возвращаются и те, кто эвакуировался. Хотя в городе до сих пор опасно.

«Вроде как тише стало, и люди стали возвращаться… Я уезжала к подруге в Конышевку на два дня и вернулась», — рассказала хореограф Нина Усова.

Сейчас в городе слышна сирена. Ракетная опасность в Льгове сохраняется. И сейчас, конечно, лучше всего найти укрытие.

Те жители, чьи дома находятся в непосредственной близости к линии боевого соприкосновения, остаются в пунктах временного размещения.

Из соседнего Кореневского района семья Елены Бухаровой успела выбраться в последний момент. Украинские боевики были уже рядом, оставаться в селе было слишком опасно. В селе взорвался вертолет, он упал на соседний дом. Многие тогда уехали практически с пустыми руками, лишь бы спастись.

«Каплей стало последней, когда отец позвонил и сказал: „Дети, бегите“. И вот мы успели только выехать из села, и над нами стали летать ракеты», — рассказала жительница Снагости Анна Ткачева.

Многие эвакуированные до сих пор не могут связаться с родными и близкими, которые остались в селах, куда ворвались боевики.

«Они расстреливают людей, я слышал. Заходят в населенные пункты и расстреливают. Дети или старики, им разницы нет, они фашисты», — заявил местный житель Николай Глущенко.

Наши военные сейчас зачищают приграничье и методично вытесняют противника. Жителям же Курской области помогает без преувеличения вся страна. В том числе — новые регионы, к примеру один груз прибыл из Мариуполя, жители которого и сами еще не забыли о зверствах ВСУ.