Из украинского плена вернули 115 бойцов, захваченных в Курской области
Взамен киевскому режиму передали такое же количество военнослужащих ВСУ.
Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев
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Россия вернула из украинского плена 115 бойцов, взятых в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Взамен Украине было передано такое же количество военнослужащих.
Известно, что сейчас наши бойцы находятся на территории Белоруссии — им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. Вскоре они будут доставлены домой — в Россию.
При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали ОАЭ.
До этого, в июле, Россия и Украина осуществили обмен военнопленными в формате 95 на 95.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пленные боевики ВСУ заявили о желании перейти на сторону ВС РФ.
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