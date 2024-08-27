Противотанковое оружие обладает высокой точностью и способно уничтожить цель на расстоянии до семи километров.

Расчеты противотанковых орудий «Рапира» группировки войск «Запад» уничтожили выявленные позиции живой силы ВСУ. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) смотрите в материале 5-tv.ru.

Обнаружение подразделений противника стало возможным благодаря работе беспилотников. Кадры объективного контроля подтвердили — все цели были уничтожены.

По словам военнослужащих, из «Рапиры» почти невозможно промахнуться. И это при дальности стрельбы — более семи километров.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.